(Di venerdì 21 aprile 2023) Questa sera, venerdì 21 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda lade Il, la nuova fiction Mediaset con protagonista Claudio Amendola che racconta una storia a metà tra family drama e mob drama. A dirigere la serie è lo stesso Amendola, che torna così dietro la macchina da presa dopo aver diretto alcuni episodi di Nero a metà. Il soggetto di serie, invece, è di Camilla Nesbitt, mentre gli sceneggiatori sono Sandrone Dazieri e Mizio Curcio.Ilintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La fiction, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Illive Non solo tv. Sarà possibile ...

Come è ormai noto, il protagonista assoluto de Ilè Claudio Amendola , che dopo molti ... Tutti gli episodi sono disponibili anche in direttao on demand su Mediaset Infinity ...Vivir sin permiso: di cosa parlano i primi due episodi Sulla piattaforma diNetflix è ...dettaglio di cosa parla la serie spagnola Vivir sin permiso da cui è tratto il remake de Il: ......e stucchevole epifania di ridicole rivelazioni (tipo l'esistenza di un gemello del... in dieci nuovi episodi, è in esclusiva su Sky e insolo su NOW dal 3 aprile, con un nuovo ...

Il patriarca streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata TPI

Il patriarca streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata in onda stasera, venerdì 21 aprile 2023, alle ore 21,45. Le info ...Appuntamento stasera con la seconda puntata de Il Patriarca, la nuova fiction di Canale5 con Claudio Amendola nei panni di un carismatico imprenditore pugliese, alle prese con un grosso cambiamento ne ...