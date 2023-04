Il Patriarca | le anticipazioni della seconda puntata

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 aprile 2023) Quando Nemo Bandera ha deciso di smettere una volta per tutte con i traffici illegali grazie ai quali si è arricchito fino a quel momento, scatta l’offensiva di un pericoloso boss locale e di un poliziotto che vuole incastrarlo. Ma lui deve fare i conti con l'avanzaremalattia che ha celato al restofamiglia. Comincia così lade Il, la nuova serie di Canale 5 con Claudio Amendola e Antonia Liskova, che la settimana scorsa ha debuttato con ottimi ascolti (3.216.000 spettatori e con quasi il 20% di share). La vita di Nemo è stata improvvisamente sconvolta dalla scoperta di essere malato: a breve, non sarà più in grado di portare avanti le sue attività. Come reagirà? Ecco cos'accadrà nel nuovo episodiofiction, in onda venerdì 21 aprile. Il ...