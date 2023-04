Il Parco del Partenio pronto ad adottare gli orsi del Trentino

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Pronti adcon un preciso progetto a Summonte e neldelgliche a breve dovrebbero lasciare la provincia di Trento. La natura va rispettata non soppressa”. Il caso dell’orsa JJ4, l’aggressione mortale ine la conseguente iniziativa di spostamento degli, parla Pasquale Giuditta, sindaco di Summonte e presidente del Distretto turistico del. ”Chiederò un incontro al presidente deldele al presidente della provincia di Avellino – dice Giuditta – perché è mia intenzione avviata una discussione su di un possibile progetto di adozione di questiin procinto di essere dislocati. Voglio insieme agli attori preposti del ...

La Sea Nature Race di Villasimius si snoda su un percorso di 10 km e 35 ostacoli all'internoMarino di Capo Carbonara ed e ospitata in un hotel 5 stelle fronte mare, il Pullman Almar Timi ...Si è trattato - sottolinea una notaComune - di un momento di confronto, ascolto e dibattito in cui il primo cittadino ha dialogato con diversi residenti. Con lui erano presenti Andrea Peri, ...Pasquale Giuditta, primo cittadinocomune dell'Avellinese, lancia la proposta alPartenio: "La natura va rispettata non ...

Parco del Meisino, oggi assemblea pubblica con gli assessori del Comune. Ma intanto il pratone è salvo La Stampa

Lo spazio riqualificato che si collega al parco XXII Aprile è stato inaugurato oggi, venerdì 21 aprile, alla presenza del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e di Andrea Bosi, assessore ai Lavori ...Studenti all'ingresso della città antica per indirizzare in inglese o tedesco i turisti tra i tesori di Ercolano. Altri alunni con il compito di controllare che tutto vada bene e rispondere alle doman ...