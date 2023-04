Il Paradiso delle Signore | trama 21 aprile 2023 | la drastica scelta di Alfredo

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 21 aprile 2023)Perico farà una sconvolgente scoperta nel corso della puntata de Ildi venerdì 21. Il magazziniere, di recente, ha invitato la fidanzata Irene a partecipare ad un raduno con tutta la sua famiglia, ma lei, per niente intenzionata a conoscere i parenti di, ha inventato una scusa per defilarsi. La capocommessa del grande magazzino milanese, in particolare, ha raccontato a Perico di doversi recare al compleanno di un'anziana zia e di non poter assolutamente mancare alla sua festa.è rimasto molto male e si è rassegnato ad andare da solo all'incontro con i suoi familiari. Il giovane, però, scoprirà che Irene gli ha mentito solo per non recarsi al raduno con lui e ne sarà profondamente deluso. A ...