Il Papa deve pregare Musk per riavere la spunta blu

(Di venerdì 21 aprile 2023) La mossa di Elon, promessa da tempo, di togliere lablu gratuita agli utenti di Twitter è entrata in azione giovedì, dividendo gli «have-paid» dagli «have-not». La vittima numero uno è il, con 18,8 milioni di follower che non potranno vedere più lablu sull'account Pontifex., la cui caotica acquisizione di Twitter ha visto ridursi il suo investimento di 44 miliardi di dollari, si è impegnato in precedenza a sbarazzarsi di quello che ha descritto come un «sistema di signori e contadini», in cui giornalisti, celebrità e politici ricevevano un marchio che presumibilmente significava che i loro account potevano essere attendibili. Ha invece proposto di vendere il badge blu a chiunque paghi 8 dollari al mese, in una mossa che l'anno scorso aveva detto avrebbe «democratizzato il ...

... è intervenuta anche la Santa Sede in prima persona, per sollecitare un riconoscimento come si... leggi anchedona due frammenti della "vera croce" per incoronazione Re Carlo FOTOGALLERY Ipa/...Il portacolori della scuderia cinese ha accumulato 6 punti estare attento a non raddoppiarli. Anche Oliver Askew è gravato dalle stesse penalità, ma non è più impegnato in Formula E, così come ...E niente rimanga per la strada, o nelle tasche."Francesco. Udienza ai Membri della 'Papal ... infatti, che il nostro attuale impegno per la salvaguardia del creato, dono di Dio,inserirsi in ...

Papa Francesco: non si deve mai uccidere in nome di Dio Avvenire

Elon Musk ha iniziato a togliere le spunte blu a vip e società importanti, alcuni però hanno mantenuto il badge verificato e altri lo hanno acquisito.Artisti sul palco allestito domani sera alla Nuvola di Fuskas a Roma per la Giornata Mondiale dedicata al nostro pianeta. Il presidente dell'onlus Earth Day Italia all'AGI: "Il cuore torni a battere p ...