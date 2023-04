Il Napoli ‘lancia’ la nuova stella in sostituzione di Kvaratskhelia

(Di venerdì 21 aprile 2023) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 20/04/2023 alle 20:23 CEST La squadra partenopea si muove alla ricerca di un sostituto perL’obiettivo prioritario spicca in MLS… ed è campione del mondo con l’Argentina! La spettacolare stagione delha suscitato ancora una volta passioni in Italia. Lui leader della Serie A sarà incoronato campione nei prossimi giorni dopo aver dominato il campionato di campionato dall’inizio alla fine. Tuttavia, molti giocatori hanno catturato l’attenzione dei grandi club in Europa e si prevede un’estate turbolenta per il set napoletano. Le due grandi stelle del leader italiano, Khvichae Victor Osimhenpotrebbero uscirequesto prossimo ...

Due nuove rotte (per Porto e), su un totale di 24, e una crescita dell'800% sul numero di voli rispetto all'estate 2019. ... Ryanaircosì la "Summer 2023" per l'aeroporto "Vincenzo Florio" ...Da settimane molte città italiane dichiarano l'overbooking turistico, a cominciare da, e l'... Da sabato 6 a lunedì 8 la Tarì Business Academyla Call for Ideas per il programma 2023/2024 :...Ryanair ha anche presentato le due nuove rotte (per Porto e), su un totale di 24, e una ... Ryanaircosì la "Summer 2023" per l'aeroporto "Vincenzo Florio" di Birgi (che già da qualche ...