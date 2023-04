Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno

(Di venerdì 21 aprile 2023) , in vista della gara contro la Juventus, ecco il report ufficiale del club: La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro su palle inattive e circuito di forza. Chiusura con lavoro tattico e partita a campo ridotto. Mario Rui e Politano hanno fatto terapie. Simeone ha svolto lavoro personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Rrahmani.

L'attaccante nigeriano, nei giorni scorsi, è statoe poi successivamente multato poiché si sarebbe recato allo stadio 'Maradona' per assistere alla partita di Champions League trae ......in "colloquio" un veloce scambio di parole avvenuto ieri alla buvette del Senato ein ... Queste le parole di Osvaldo, membro delle segreteria nazionale di Azione. " Altra puntata della ...Impossibile raggiungere Torino, Milano, Brescia e Bolzano, ma anche, Salerno e Lecce. Nonostante i tecnici di Rfi si siano subito messi al lavoro per riparare il danno, il traffico è...

Napoli, report allenamento 19 aprile – SSC Napoli SSC Napoli

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Padovano, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Juventus. Calcio italiano che, come si evince dalle com ...A Napoli sta per arrivare un nuovo grande centro commerciale. Sarà realizzato tra i quartieri di Ponticelli e Poggioreale, nella zona di via Botteghelle, ex Ferrovie dello Stato.