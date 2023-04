Il ministero trasforma la Venere di Botticelli in una “virtual influencer” in minigonna e bicicletta per promuovere il turismo in Italia | il video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) “: open to Meraviglia”. Con queste parole la ministra Daniela Santanchè ha lanciato il, ideato daldelinsieme a Enit, perl’nel mondo in cui compare ladita in “”. In pratica, la protagonista del dipinto di fine Quattrocento del maestro fiorentino prende vita e gira il nostro Paese: viene raffigurata “coi capelli sempre al vento”, con diversi vestiti, in, mentre mangia la pizza e in barca. La campagna pubblicitaria, che sarebbe costata nove milioni di euro, ha suscitato numerose polemiche e sfottò. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.