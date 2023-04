(Di venerdì 21 aprile 2023) AGI - Ilè lontano. Oggi, al più, si potrebbe parlare di metaversi, al plurale. Singole applicazioni, magari utili ma frammentate. Più simili a siti privi di collegamento che a quello che il nuovo mondo ambisce a essere: il prossimo web. È lo scenario che emerge dal primo Osservatorio Realtà Aumentata edel Politecnico di Milano, che ha depurato la discussione tra apocalittici e integrati, dicendo le cose come stanno e come potrebbero diventare. Dopo la sbornia dello scorso anno, gli investimenti continuano e i casi d'uso si moltiplicano. C'è però - tra gli altri - un grosso problema: per dirla con le parole della direttrice della ricerca Valeria Portale, “oggi nelci sono quattro gatti”. Insomma, c'è poco da fare. Ma ilnon è. Il ...

Il metaverso non esiste, ma non è ancora morto AGI - Agenzia Italia

Poco frequentato, non certo comodo, frammentato. Oggi si può solo parlare di metaversi, al plurale. Per diventare "il nuovo web", il percorso è ancora lungo. Ecco a che punto siamo ...