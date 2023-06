Il metaverso non esiste | ma non è ancora morto

(Di venerdì 21 aprile 2023) AGI - Ilè lontano. Oggi, al più, si potrebbe parlare di metaversi, al plurale. Singole applicazioni, magari utili ma frammentate. Più simili a siti privi di collegamento che a quello che il nuovo mondo ambisce a essere: il prossimo web. È lo scenario che emerge dal primo Osservatorio Realtà Aumentata edel Politecnico di Milano, che ha depurato la discussione tra apocalittici e integrati, dicendo le cose come stanno e come potrebbero diventare. Dopo la sbornia dello scorso anno, gli investimenti continuano e i casi d'uso si moltiplicano. C'è però - tra gli altri - un grosso problema: per dirla con le parole della direttrice della ricerca Valeria Portale, “oggi nelci sono quattro gatti”. Insomma, c'è poco da fare. Ma ilnon è. Il ...

Ilinizia qui: Apple Vision Pro è lo spatial computer che sostituisce lo schermo del PC ... che offre una protezione maggiore sia dai tracker sia da eventuali tentativi di accesso...Oltre al processore M2 c'è anche il nuovo chip R1, ma la batteria è esterna Nelle immagini si vede un cavo uscire dal visore, maè quello di un'unità di elaborazione esterna: Vision Pro è come lo ...Per quanto Apple punti tanto su questa funzionalità, ben consapevole di come ilper il momento sia ancora un mondo in fase di sviluppo edel tutto allettante, si potrà creare uno spazio ...

Apple tenta la resurrezione del metaverso dopo la «condanna» firmata dalla intelligenza artificiale Corriere della Sera

Costerà 3500 dollari e arriverà sul mercato nel 2024, ma non ancora in Italia. È un visore a realtà mista e consente di passare dalla realtà aumentata al mono reale con lo sguardo. Sette anni di studi ...Ma non solo all’interno di questi posti si possono scambiare anche conversazioni audio in tempo reale. Ciò potrebbe essere il risvolto naturale di Tinder su Metaverso Le prospettive future nel ...