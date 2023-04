...López Obrador - questo aereo (che ha il nome di José María Morelos y Pavón) è stato", ...TP01 ha un'autonomia di 13.900 chilometri che equivalgono ad un viaggio senza scalo da Città del......Pegasus di NSO Group per infettare gli iPhone di alcuni difensori dei diritti umani in. ... Gli exploit sono stati utilizzati dallo spyware Pegasus, sviluppato edall'azienda israeliana ...... che stanno guidando le ricerche, hanno contattato i porti turistici di Baja, in. Per l'... Il modello è statonegli anni '70 e '80 da LaFitte Yachts Inc. di Newport Beach. La società ha ...

Il Messico ha venduto al Tagikistan l'aereo presidenziale - America ... Agenzia ANSA

Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha annunciato che, dopo anni di ricerche e di proposte infruttuose, il lussuoso aereo presidenziale messicano TP01, che era in vendita al migliore offerente p ...