Il governo dimentica i poveri | in manovra ha promesso la Carta risparmio spesa e il Reddito alimentare ma non scrive i decreti attuativi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Dovevano servire per sostenere le fasce sociali più deboli nell’acquisto di generi di prima necessità ma, ad oggi, lae ilesistono solo nei comunicati stampa. Come nella più classica tradizione italiana, infatti, alle due misure, introdotte dalla legge di Bilancio, mancano i famigerati “”. Con il paradosso che i fondi ci sono ma rimangono soltanto cifre scritte nei budget dei due ministeri competenti (Agricoltura e Lavoro) finché non si deciderà di dare seguito alle norme. Il ritardo è ormai di quasi due mesi: entrambi i provvedimenti dovevano essere emanati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della, ovvero il primo gennaio di quest’anno. I ministeri guidati da Francesco Lollobrigida ...