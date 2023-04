Il figlio di Negreira inguaia il Barcellona | “Il club mi pagava per accompagnare gli arbitri”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Emergono ancora importanti ed inguanti per ilrivelazioni sul casoe per i soldi dati dalblaugrana aglinelle scorse stagioni. Questa volta è il turno diche ha parlato al Tesoro sottolineando come ilblaugrana lo pagasse peri direttori di gara. Secondo quanto riportato da El Confidencial, Soccercam SL, una delle società deldi, avrebbe presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate delle quietanze che testimonierebbero il pagamento delnei confronti dei diversi direttori di gara he ammontano a un importo vicino ai 100mila euro. Il Tesoro ha contestato gran parte di esse, ma Javier Romero avrebbe confessato che tali spese ...

'E poi a fare le relazioni non era Javier Enriquezma Javier Enriquez Romero, suo. Una persona che aveva già lavorato in Federazione, che era stato con Luis Aragones al Fenerbahce, ...... María Enríquez, che sarebbero cessati solamente nel 2018. Nonostante non si conosca ...- nella denuncia vi sarebbero in ballo ben 518.019 alle società dell'ex direttore di gara e del. ...23/03/2023 - 19:36 Le società di Enríqueze delJavier Enríquez hanno ricevuto oltre 7,5 milioni di euro dal Barcellona dal 2001 al 2018, come rivelato da un'indagine della Procura catalana che sta investigando su una ...

Il figlio di Negreira rivela: "Il Barcellona mi pagava per accompagnare gli arbitri" TUTTO mercato WEB

Il presidente del club catalano al contrattacco sul caso legato ai pagamenti sospetti del Barca all'ex vicepresidente degli arbitri della Liga: "Si tratta di fatture regolarmente registrate, nulla è s ...Il caso Negreira non molla il Barcellona. Sta dividendo l’opinione pubblica spagnola. Da una parte il club ha scelto la strategia del silenzio, dall’altra parte la giustizia ...