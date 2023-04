Il caos migranti è colpa vostra Sallusti smaschera i peccati della sinistra

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 aprile 2023) Alessandromette spalle al muro lasul tema migrazione. L'emergenza, afferma il direttore di Libero durante la puntata di l'Aria che Tira andata in onda su La7 giovedì 20 aprile, “rappresenta la mamma di tutti i problemi”. Gigante, enorme, e per questo mai del tutto risolvibile perché interseca rapporti internazionali complessi che non sottostanno al volere di un singolo Stato. Però, attacca, “quando sento i discorsi adesso” che accusano Giorgia Meloni di non aver rispettato le promesse elettorali relative al blocco navale e altre misure contenitive, “dico scusate voi avete governato questo Paese negli ultimi 13 anni. Che diavolo di risultati avete ottenuto?”. Pronta la replica di Simona Bonafè, parlamentare del Pd presente in studio, ...