Il calendario dell’Atalanta prende forma | il 7 maggio contro la Juve all’ora di pranzo

(Di venerdì 21 aprile 2023) Bergamo. Un appuntamento da cerchiare in rosso sul: domenica 7, ore 12.30, si gioca al Gewiss Stadium Atalanta-ntus. La Lega Serie A ha diffuso nella serata di venerdì (21 aprile) date e orari della 33ª e 34ª giornata: della seconda fa parte anche il big match, un vero e proprio sper l’Europa. Reso noto anche l’orario del matchlo Spezia che si gioca nella stessa settimana in infrasettimanale: mercoledì 3alle ore 18. Restano ancora da programmare le ultime quattro giornate, in cui la Dea dovrà sfidare Salernitana (trasferta), Verona (casa), Inter (trasferta) e Monza (casa).