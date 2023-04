(Di venerdì 21 aprile 2023) Se l’obiettivo è quello di costruire un mondo multipolare, ma senza inimicarsi gli Stati uniti, per i governi progressisti latinoamericani il compito si rivela denso di insidie. Quanto su questo first appeared on il manifesto.

Il Brasile insiste: per l’Ucraina negoziati di pace, non vendetta Il Manifesto

America latina (Internazionale) L’irritazione di Usa e Ue non ferma il «club» di Lula. E il presidente colombiano Petro porta a Biden un piano per togliere le sanzioni al Venezuela. Di Claudia Fanti ...Il presidente brasiliano vuole diventare punto di riferimento dei Non Allineati con il suo “G20 della pace”. Ma attira le critiche degli ...