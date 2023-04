Il Benevento 5 questa sera al Palatedeschi contro il Lido Ostia nella gara d’andata del primo turno playoff

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiorno diper la promozione in serie A per il GG Team Wear5 che(fischio d’inizio alle 20) ospiterà al «» ildi, squadra che ha chiuso al secondo posto nel girone B fallendo di un soffio il salto di categoriamassima serie. I ragazzi di mister Nitti, dopo aver conquistato l’accesso alla serie A2 Elite, scenderanno in campo con la mente sgombra dalle pressioni, ma allo stesso tempo con la voglia di regalarsi unata importante davanti ai propri tifosi. «È stato un anno pesante – spiega il presidente Pellegrino Di Fede – ma allo stesso tempo ricco di soddisfazioni. Ora stiamo raccogliendo il frutto di quanto seminato. L’approdo in A2 Elite, vero ...

Scontro salvezza molto delicato in apertura di30esima giornata con la squadra di casa che ...con l'amaro in bocca dopo essersi visto sfumare nel finale la possibile vittoria a. Con i ...... il regolamento interno delprevede che ciascun tesserato debba rientrare entro le 22.30 ... Simy ha 5 giorni di tempo per fornire una motivazione, e senon dovesse essere ritenuta ...Il presidente della Provincia, Nino Lombardi , ha comunicato che, anche in considerazione dell'ottimo riscontro avuto in occasione del primo weekend lungo diprimavera, è stato promosso per ...

Palermo-Benevento, i precedenti: rosanero bestia nera per i campani Giornale di Sicilia

Pronostico di Palermo-Benevento, che si sfideranno sabato 22 aprile allo stadio Barbera per la 34ª giornata di Serie B ...A due giorni dalla sfida contro il Palermo, i calciatori giallorossi si sono ritrovati questa mattina, sul manto erboso dello stadio "Ciro Vigorito".