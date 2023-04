Il 25 aprile di La Russa | a Praga fiori per Ian Palach e visita al campo di concentramento

"Dove sarò il 25", la scelta pesantissima: clamoroso annuncio di LaLeggi Anche La: 'Nella Costituzione non si parla di antifascismo'. E per il 25annuncia: 'Sarò all'altare della patria con Mattarella' Art. 4: " Il diritto al lavoro " non era di tutti i ...Il presidente del Senato, Ignazio Laafferma che l'antifascismo non è nella Costituzione 'Io non capisco questa volontà espressa solo a volte, a singhiozzo, di far evolvere anche Fdi verso un territorio più di condivisione di ...

La Russa: "Celebrerò il 25 aprile a Praga, visitando il campo di concentramento di Theresienstadt" RaiNews

Venerdì, 21 aprile 2023 Home > aiTv > Bonelli (Avs): "La Russa che nega riferimenti antifascisti nella Costituzione è una vergogna" (Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2023 “La maggioranza non ha risolto ...Maurizio Molinari (Direttore de La Repubblica): "È come negare lo spirito della Costituzione. Fratelli d'Italia esprime un gruppo molto identitario che ha le sue radici nella fiamma, che ricorda la fi ...