Il 21 aprile 2023 la regina Elisabetta avrebbe compiuto 97 anni La Royal Family in un commovente post ricorda la sovrana Leggi su Amica it

Leggi su amica

(Di venerdì 21 aprile 2023) Sono passati sette mesi dalla morte dellama, da un certo punto di vista, è ancora difficile accettare la scomparsa. Forse perché laha “tenuto compagnia” al mondo per settant’… (foto Getty) Oggi, 21, la97. Da un anno a questa parte, però, molte cose sono cambiate e, quello chedovuto essere il compleanno della, in queste ore solleva, per la prima volta, ricordi pieni di nostalgia. Anche nella. Ed è proprio sul profilo Instagram della casa reale britca che questa mattina è stato pubblicato undedicato ...