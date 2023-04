Ian Nepomniachtchi-Ding Liren oggi | Mondiale scacchi 2023 | orario 21 aprile | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) Stessa situazione, ma con una partita in meno. Siamo alla nona del matchdi Astana, e Ianresta avanti per 4,5-3,5 nei confronti di. Il russo avràil Bianco, e potrà dunque regolare le proprie ambizioni contro il cinese. Ancora un confronto ad alte tinte di imprevedibilità, quello di ieri.è riuscito a procurarsi di nuovo una posizione classificabile come vincente, ma si è ritrovato a non trovare in due occasioni (una quasi insana, l’altra più comprensibile) la continuazione vittoriosa. Il mezzo punto ha fatto respirare, che ora indubbiamente cercherà di dare spietatamente l’assalto a una nuova vittoria con qualcuno tra i suoi impianti preferiti in chiave aperta., ...