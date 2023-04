In questi giorni però dai- russi che stanno riversando una grande quantità di notizie, di immagini e di video dai vari fronti della guerra. Tra questi ci sono gli stemmi strappati dalle ...Anche sui, non racconto mai pere per segno la mia giornata. Il mio GF era completamente diverso da ora. A guardare la nostra edizione ci si divertiva tantissimo perché in una serata c'...E lo ha reso noto ai suoi quasi 136 milioni di follower sulnetwork. Quasi immediata la replica di uno dei diretti interessati, Gabry Ponte , che insieme a Maury e Jeffrey Jey formava il trio ...

I social filo-russi: “Tra i mercenari uccisi a Bakhmut ci sono anche italiani” Globalist.it

In diversi social filo-russi di parla degli stranieri che sono andati a combattere a Bakhmut a fianco degli ucraini e si afferma anche che tra loro ci sono italiani.Se mai, un giorno, davvero andremo su Marte, lo faremo accompagnati dalla colonna sonora di Blue degli Eiffel 65: vero, Elon Musk