I musulmani celebrano l' Eid al - Fitr | la festa che chiude il digiuno del Ramadan

Un giorno speciale per una delle più diffuse religioni monoteiste: ioggi l'Eid al - Fitr, la festività che mette fine al Ramadan , mese di digiuno e astinenza. L' Eid al - Fitr, che apre il mese di Shawwal, inizia quando si avvista in cielo la ...Dalla Turchia all'Afghanistan, da Gaza a Gerusalemme, isi riuniscono in preghiera per l'Eid al - Fitr, che segna la fine del mese sacro del Ramadan. La festività viene normalmente celebrata con riunioni di famiglia, preghiere e beneficenza dopo ...Derio Olivero, vescovo di Pinerolo e presidente della Commissione Cei per l'ecumenismo e il dialogo, formula così i suoi "auguri" aichedalla sera di giovedì 20 aprile e fino ...

I musulmani celebrano l'Eid al-Fitr, la festa che chiude il digiuno del ... Globalist.it

Oggi nel mondo si celebra il primo giorno della festività dell'Eid al-Fitr che segna la fine del sacro mese di digiuno del Ramadan e l'inizio del Shawwal, il decimo mese del calendario lunare islamico ...Anche quest'anno la festività di Eid al-Fitr, che celebra la fine del mese di Ramadan, arriva in un momento di forti tensioni e violenze, in particolare tra Israele e Palestina. Cinque feriti in un ce ...