I droni supersonici cinesi che spaventano gli Stati Uniti

(Di venerdì 21 aprile 2023) La Cina ha sviluppatoper la sorveglianza d'avanguardia, in grado di viaggiare a grandi altitudini a una velocità almeno tre volte maggiore a quella del suono. Lo riporta il Washington Post, entrato in possesso di...

Infatti le immagini satellitari che mostrano i duespia(WZ - 8) in azione fanno parte dei documenti divulgati su Discord e altri canali social del caso Pentagon Leaks . Le ...La Cina dispone diipersonici pronti a entrare in azione nei cieli di Taiwan. È l'ultima rivelazione che emerge dai documenti trafugati al Pentagono e diffusi su una chat di Discord , che il Washington Post è ...Un documento riservato della National [...] Continua a leggere The post La rivelazione top secret Usa: la Cina prepara nuovispiaappeared first on ...

La rivelazione top secret Usa: la Cina prepara nuovi droni spia ... Inside Over

Secondo i dati trafugati dal Pentagono la Cina avrebbe dispiegato un’unità di droni WZ-8 nella base di Liu’an, potenzialmente ...Ma è pure emerso che in caso di un attacco aereo della Cina contro Taiwan, l'isola si troverebbe in una posizione di estrema vulnerabilità. Una tesi che si aggrava, con l'emergere di possibili… Leggi ...