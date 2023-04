I Decreti Sicurezza di Salvini tornano a rivivere Migranti | vittoria della Lega con il via libera al Dl Cutro

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 21 aprile 2023) "Il decreto immigrazione approvato ieri in Senato rappresenta una grandedi tutto il centrodestra di governo unito che ha dimostrato compattezza e una visione comune per affrontare una grande emergenza come quella migratoria", afferma ad Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it