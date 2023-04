Hublot e Daniel Arsham | quando il tempo diventa arte

(Di venerdì 21 aprile 2023) Persignifica tante cose: quella della fusione,si parla dei suoi orologi, frutto della combinazione di materiali inediti fin dalla fondazione della maison, ma anche una forma espressiva da amare e tutelare attraverso una serie di importanti iniziative filantropiche. Non sorprende dunque che il portfolio degli artisti legati alla maison sia ricco di nomi come Richard Orlinski, Takashi Murakami, Maxime Plescia-Bu?chi, Lang Lang e Samuel Ross. Un elenco al quale va ad aggiungersi quello di, artista conraneo americano noto per aver esplorato il concetto die per le sue opere potenti che spaziano tra pittura, scultura, installazioni e cinema. Un nuovo matrimonio celebrato con un'installazione effimera: Light & Time, una ...

1 / 4 L'installazione "Light & Time", dell'artistaArsham per2 / 4 L'installazione "Light & Time", dell'artistaArsham per3 / 4 L'installazione "Light & Time", dell'...ha nominato come suo nuovo Ambassador l'artista contemporaneo americanoArsham. Per inaugurare la nuova collaborazione e celebrare gli eterni legami tra orologeria, arte e artigianato, ...It is of course a special moment joining theFamily and I'm super curious to execute theArsham sundial project in Zermatt. Physically, the temporary installation will capture ...