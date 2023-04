Hoffenheim vs FC Koln – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’punta a scavalcare l’FCnella classifica della Bundesliga battendolo sabato 22 aprile alla Rhein-Neckar-Arena. Gli ospiti, invece, punteranno a prolungare la loro imbattibilità a quattro partite dopo la svolta delle ultime settimane. Il calcio di inizio divs FCè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs FCa che punto sono le due squadreLa sconfitta per 2-0 dell’in casa del Bayern Monaco a fine ottobre ha segnato l’inizio di una lunga serie di 14 partite senza vittorie per i Die Kraichgauer in Bundesliga, con la squadra a rischio retrocessione che è precipitata in fondo alla classifica dopo aver raccolto solo due punti in quel periodo desolante a cavallo della ...