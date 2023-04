Hockey ghiaccio | l’Italia cede il passo ancora alla Slovenia nell’ultimo test prima dei Mondiali

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023)disuilnella penultima amichevoledell’inizio dei Campionati2023. In quel di Bled infatti gli azzurri sono stati battuti per 4-1 dopo una partita risolta in modo definitivo soltanto nel terzo ed ultimo periodo. Ad aprire le danze sono stati gli sloveni, abili a mettere a referto ben due reti in poco più di cinque minuti approfittando di una situazione di power play. A smuovere il tabellino nello specifico è stato Urbas al 5:51, per poi essere seguito da Jeglic all’11:56. A seguito di un secondo turno terminato a reti inviolate,ha alzato la voce accorciando le distanze al 7:18 con Zanetti, salvo pero subire un altro ...