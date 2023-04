Hoara Borselli scippata al centro di Roma | un uomo sullo scooter gli ha sottratto la borsetta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Brutta giornata per la giornalista, che ha subito un furto della borsa per le strade di. Stava camminando nella zona delStorico, quando unalla guida di un motorino si è avvicinato alla donna e, allungando la mano, gli hala borsetto. Per la firma del Secolo d’Italia e ospite fissa di “Fuori dal coro”, è stato inutile provare a rincorrere lo scippatore, che a bordo del proproha fatto perdere le proprie tracce per le vie delcapitolino.alStorico diLa donna ha voluto raccontare l’episodio ai suoi follower su Instagram, dove spesso interviene sui casi di degrado nella ...

è stata vittima di uno spiacevole episodio in quel di Roma, che ha deciso di denunciare con un video pubblicato sui social. 'Spero possa essere utile a voi e che quindi magari non vi ...GUARDA LE FOTO DA URLO DELLA CARDINALETTIscippata in centro a Roma: 'Siamo delle prede'... LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL FURTO ALLAFanny Stollar , la tennista che incanta i ...Roma, ore 14: via di Ripetta, angolo via Condotti in pieno Centro Storico:, giornalista (Libero, Secolo d'Italia, Riformista) e presenza fissa a Quarta Repubblica, viene strattonata. E' un'istante e in pieno giorno, con tanto di allerta vigente per la visita ...

La giornalista Hoara Borselli scippata in centro a Roma RomaToday

Brutta giornata per la giornalista Hoara Borselli, che ha subito un furto della borsa per le strade di Roma. Stava camminando nella zona del Centro Storico, quando un uomo alla guida di un motorino si ...Borselli su Instagram: "Nella Capitale e a Milano c'è un serio problema di sicurezza, un senso di impunità generale che spinge i delinquenti a commettere reati" ...