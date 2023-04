Hoara Borselli racconta come le hanno rubato la borsa in pieno centro | “A Roma un senso di impunità generale”

(Di venerdì 21 aprile 2023) “È statoin un film, una durata pochi secondi. Camminavo fra la folla, ho sentito una botta alla spalla e la mianon c’era più”:lo scippo subito inattraverso un video su Instagram. “Avevo pensato che qualcuno mi avesse urtato per sbaglio – dice la giornalista di Libero – ma quando mi sono voltata ho visto un uomo su uno scooter che scappava con la mia”. “Vivo ada 13 anni – aggiunge – e non mi era mai capitato, ma nella Capitale e a Milano c’è un serio problema di sicurezza, undiche spinge i delinquenti a commettere reati”. L’esperienza traumaticata in un video perché ...

è stata vittima di uno spiacevole episodio in quel di Roma, che ha deciso di denunciare con un video pubblicato sui social. 'Spero possa essere utile a voi e che quindi magari non vi ...GUARDA LE FOTO DA URLO DELLA CARDINALETTIscippata in centro a Roma: 'Siamo delle prede'... LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL FURTO ALLAFanny Stollar , la tennista che incanta i ...Roma, ore 14: via di Ripetta, angolo via Condotti in pieno Centro Storico:, giornalista (Libero, Secolo d'Italia, Riformista) e presenza fissa a Quarta Repubblica, viene strattonata. E' un'istante e in pieno giorno, con tanto di allerta vigente per la visita ...

La giornalista Hoara Borselli scippata in centro a Roma RomaToday

Brutta giornata per la giornalista Hoara Borselli, che ha subito un furto della borsa per le strade di Roma. Stava camminando nella zona del Centro Storico, quando un uomo alla guida di un motorino si ...Borselli su Instagram: "Nella Capitale e a Milano c'è un serio problema di sicurezza, un senso di impunità generale che spinge i delinquenti a commettere reati" ...