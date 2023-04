Hoara Borselli | “La mia prima avventura ” | è iniziato tutto da lì

(Di venerdì 21 aprile 2023)ci ha tenuto a ricordare la suaall’interno di un programma televisivo. Ecco che cosa ha raccontato e che cosa ha scritto. Sono ormai più di trent’anni cheè un personaggio televisivo. Hala suasul piccolo schermo nel lontano 1992 per poi affermarsi in diversi ruoli. Laci ha tenuto nelle ultime ore a raccontare di un evento che ha inaugurato la sua nuova attività professionale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.racconta la suaesperienza televisiva – Ansa Foto – Grantennistoscana.itIn tanti sicuramente si ricorderanno dicome attrice, dato che ha avuto una ...

ci invia questo video per raccontarci lo scippo choc che ha subito in pieno centro a Roma. Un'occasione per riflettere su quanto succede nelle città italiane: possibile che i criminali ...Disavventura a Roma per la giornalista, vittima di uno scippo in pieno centro nella Capitale. È stata lei stessa a raccontare quanto avvenuto, pubblicando un video su Instagram nel quale spiega la dinamica del reato subito e ..., attrice, giornalista, opinionista e conduttrice televisiva, ieri è stata vittima di uno scippo a Roma. Un uomo su uno scooter le ha sottratto la borsa con forza in pieno centro....

La giornalista Hoara Borselli scippata in centro a Roma RomaToday

La giornalista ha denunciata via social di essere stata vittima di un furto con strappo in pieno centro a Roma durante il giorno in una zona trafficata ...La denuncia della presentatrice su Instagram: "È successo in via Ripetta, nel cuore della capitale, in mezzo alla folla. State attenti, ...