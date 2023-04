Ho la coscienza a posto Giletti rompe il silenzio su Non è l' Arena

'Vorrei dire tante cose e verrà il giorno in cui potrò dirle... In questo momento ho tanto rispetto per i magistrati, data la situazione delicata. L'importante è avere la, poi la verità verrà fuori'. Massimo Giletti commenta per la prima volta pubblicamente la sospensione (che in realtà è una chiusu ra) di Non è l'Arena , il programma che ha condotto ...L'importante è avere la, poi la verità verrà fuori'. Domenica è previsto uno speciale proprio su La7 per chiarire alcuni punti oscuri di questa vicenda. Non è l'Arena non va più in ...L'importante è avere la, poi la verità verrà fuori'. Caso - Giletti, la mossa di Baiardo: toh, chi sceglie come avvocato

Giletti: "Coscienza a posto, un giorno verità verrà fuori" Adnkronos

In questo momento ho tanto rispetto per i magistrati, data la situazione delicata. L'importante è avere la coscienza a posto, poi la verità verrà fuori", ha detto il conduttore, ricordando di avere ...«Vorrei dire tante cose e verrà il giorno in cui potrò dirle... In questo momento ho tanto rispetto per i magistrati, data la situazione delicata. L'importante è ...