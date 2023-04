Hiv | la pillola che previene l' infezione sarà gratis Novità da Aifa

(Di venerdì 21 aprile 2023) Importantesull'Hiv. Il Comitato prezzi e rimborsi dell'Agenzia del farmaco ha dato l'ok alla rimborsabilità della PrEP, la Profilassi pre-Esposizione cheil virus dell'immunodeficienza umana. Il farmaco è ora inserito in fascia A, quindi rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale. La notizia è stata resa nota da Anlaids Onlus, associazione che dal 1985 si batte per la lotta all'Hiv e Aids. «La rimborsabilità della PrEP - commenta Bruno Marchini, presidente di Anlaids - è un importante passo in avanti nella prevenzione dell'da Hiv, poiché rende il farmaco fruibile da tutte le persone. La PrEP è però un percorso, che, oltre alla prescrizione del farmaco comprende lo screening periodico delle infezioni sessualmente trasmesse, che al momento è, nella maggior parte delle regioni italiane, ancora a carico ...

