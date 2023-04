(Di venerdì 21 aprile 2023) Leggi Anche Giornata mondiale contro l'Aids: arriva nuova tecnica per riconoscere virus "dormiente" Il farmaco è ora inserito in fascia A, quindi rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale. Lo ...

'La rimborsabilità della Prep - commenta Bruno Marchini, presidente di Anlaids - è un importante passo in avanti nella prevenzione dell'infezione da, poiché rende il farmaco fruibile da tutte le ......lanciato la petizione per la "Prep gratuita per tutti" dopo che l'Aifa aveva rinviato la... prima e dopo l'esposizione al rischio di contrarre l'(rapporti sessuali senza preservativo, ...La terapia che protegge dal contagio chi ha rapporti sessuali con un sieropositivo all'diventa finalmente gratuita anche in Italia. Il Cpr di Aifa , cioè il Comitato prezzi e rimborsi ......

Hiv, la decisione di Aifa: gratis la pillola che previene il contagio TGCOM

La Prep costava fino a 60 euro a confezione, adesso sarà fruibile da tutti gratuitamente con prescrizione medica ...La Prep sarà gratuita. La distribuzione della terapia per prevenire l’infezione da Hiv sarà a carico dello Stato. Il Comitato prezzi e rimborsi dell'Agenzia del farmaco ha dato il via libera al rimbor ...