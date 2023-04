Highlights Musetti-Norrie 3-6 6-4 6-1 | terzo turno Atp Barcellona 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 aprile 2023) Glidel match tra Lorenzoe Cameron, valevole per ildel torneo Atp di, in cui il tennista azzurro è riuscito ad imporsi in rimonta sul britannico mediante il punteggio di 3-6 6-4 6-1. Una vittoria convincente, l’ennesima, per l’atleta toscano che ora ai quarti di finale dovrà vedersela nuovamente contro Jannik Sinner, in un derby tutto italiano che sarà il remake della sfida andata in scena la settimana scorsa nel Masters 1000 di Montecarlo. Ecco ildei momenti salienti e dei migliori scambi della partita. SportFace.