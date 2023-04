Highlights e gol Verona-Bologna 2-1 | Serie A 2022 2023

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il video dei gol e deglidi, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di. Allo stadio Bentegodi partita spigolosa con tanti episodi e tanti scontri: gli ospiti sembrano partire meglio ma non riescono a pungere davanti. Con il passare dei minuti l’Hellas prende le misure e riescono a creare qualche pericolo dalle parti di Skorupski. L’episodio che spezza l’inerzia della partita lo si vive nel recupero del primo tempo: Skorupski colpisce con un pugno Gaich e Mariani viene richiamato al Var, è calcio di rigore. Dal dischetto Verdi è freddo e fa 1-0. Nella ripresa i ragazzi di Motta provano a cambiare passo, ma sempre Verdi stavolta di testa, fa 2-0 e di fatto chiude la partita. Nel finale inutile il gol di Nico Dominguez. Tre ...

