Hellas Verona-Bologna | le formazioni ufficiali

(Di venerdì 21 aprile 2023) Riportiamo ledi, gara valida per la 31° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Vivenzi, e dal quarto uomo Serra. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Manganiello. Calcio d’inizio alle 20:45 allo Stadio “Marc Antonio Bentegodi” di. La partita che apre il 31° turno di Serie A vedrà affrontarsialla ricerca di punti per proseguire nel loro ottimo momento. Un incontro fondamentale in ottica salvezza per gli scaligeri. Gli uomini di Zaffaroni, dopo le due sconfitte consecutive contro Sampdoria e Juventus, hanno ottenuto un successo casalingo ai danni del Sassuolo, ...