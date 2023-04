Helena vomita e delira in portoghese | cos’è successo alla naufraga

(Di venerdì 21 aprile 2023) ChePrestes sarebbe stata da subito protagonista all’Isola dei famosi non c’erano dubbi. Peccato che dopo i primi screzi, con tanto di pianto e sfogo, la modella brasiliana sia stata molto male. La concorrente si è sentita male durante la notte, tra il secondo ed il terzo giorno sulla spiaggia dell’Honduras, scatenando la preoccupazione da parte dei suoi colleghi naufraghi. Primi malori all’Isola: cos’ha avutoPrestesè stata male dopo aver mangiato dei lumaconi crudi che aveva preso Nathaly Caldonazzo. Probabilmente la donna potrebbe aver avuto un’intossicazione alimentare. Ad accorgersi del malessere della Prestes è stata Corinne Clery che è andata subito ad avvisare gli altri concorrenti. L’attrice ha spiegato che nella nottehato e poi ha iniziato ad accusare ...

Helena Prestes, malore a L'Isola dei Famosi: "Delirava e vomitava" Biccy

Malore all'isola dei famosi per la modella Helena Prestes. Ecco cosa le è accaduto e cosa ha mangiato che le ha portato il malessere ...Ore complicate per Helena Prestes a L’Isola dei Famosi . La modella brasiliana è stata vittima di un malore a pochi giorni dall’inizio dell’avventura in Honduras. La ...