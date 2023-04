Hajduk Spalato-Milan | Eletu | “Creato tanto | potevamo fare più gol” | News

Il sogno rossonero finisce a due passi dal traguardo. Il Milan di Abate lotta e ci prova, ma perde 3 - 1 la semifinale di Youth League contro l'. A Ginevra, succede tutto nella ripresa: il tris firmato da Vrcic, Pukstas e Hrgovich manda i croati all'ultimo atto della manifestazione, contro l'Az (che nel pomeriggio ha superato lo ...1 Il Milan Primavera cade in semifinale di Youth League e si arrende 3 - 1 contro l'. Abbiamo scelto i tre talenti che hanno convinto di più nell'arco della partita e i tre rimandati della gara. I top e il flop di una sfida che comunque porterà un bagagli di esperienza ...Il Milan U19 abbandona il sogno finale cedendo il passo all': termina 3 - 1 la semifinale di Youth League 2022/2023. Non un primo tempo da ricordare quello trae Milan U19 : ritmi bassi e poche occasioni da rete da entrambe le ...

Ginevra, 21 apr. – (Adnkronos) – Si chiude alle semifinali l'avventura del Milan Primavera in Youth League. Allo Stade de Geneve, nonostante una buona prestazione, i ragazzi di Abate perdono 3-1 nel s ...