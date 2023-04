Hai vecchi francobolli? Controllali | uno così vale quanto un’autovettura

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 21 aprile 2023) Oltre alle monete ed alle banconote, gli esperi di oggetti da collezione e di vintage sono alla ricerca dirari e di grande valore. Un tempo la corrispondenza epistolare era davvero fitta e gli amici e parenti utilizzavano i. Oggi con la diffusione degli strumenti telematici, la corrispondenza postale non è piùdiffusa come un tempo. Per questo, è possibile che in qualche cassetto siano conservate tra le altre cose lettere con il francobollo apposto. Ci sonorari e di grande valore: ecco quali sono i più importanti. Perriguarda iemessi dall’Italia dopo il 1861, scopriamo quali sono i più rari e costosi. Per differenti ragioni ci sonoguadagnano valore e rarità per via della tiratura limitata. ...