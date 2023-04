Ha un infarto sulla nave da crociera e muore | la famiglia denuncia | “Lo hanno conservato in un frigo-bar”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Un uomo è deceduto a bordo di unadadella Celebrity Cruises e secondo l’accusa dei familiari l’equipaggio avrebbe provato a conservarne impropriamente il cadavere per sei giorni in unrifero provocandone la decomposizione. La moglie, i figli e i nipoti di Robert Jones, 78 anni, deceduto per unpresentatomercoledì scorso al tribunale federale della Florida accusando Celebrity di aver nascosto il fatto di non avere a bordo un obitorio funzionante e di aver dissuaso la moglie di Jones dal portare il corpo del marito a Porto Rico. I familiarichiesto un risarcimento da 1 milioni di dollari. Marilyn Jones, moglie del 78enne, è stata messa di fronte a due opzioni: poteva far rimuovere il suo corpo dalla...

Nel documento, si legge che Jones sarebbe morto a causa di un. A sua moglie, Marilyn Jones, sarebbero state date due opzioni dopo la morte del 78enne. Poteva far rimuovere il suo corpo dalla ...... 'Femminile come un' per sfatare il concetto che si tratti di una patologia tipicamente ... non indagato e non valutato, che alcune terapie possono avere anchesfera sessuale femminile'. ...Il cadavere di un uomo è stato lasciato per sei giorni in un per bevande a bordo di una dopo la sua morte. È quanto contenuto in una causa civile intentata contro Celebrity Cruises . Nella denuncia, ...

Muore di infarto sulla nave da crociera, l'equipaggio conserva il corpo in un frigo per bevande: la denuncia d corriereadriatico.it

Il cadavere di un uomo è stato lasciato per sei giorni in un frigorifero per bevande a bordo di una nave da crociera. È quanto contenuto in una causa civile intentata contro ...Il cadavere di un uomo è stato lasciato per sei giorni in un frigorifero per bevande a bordo di una nave da crociera. È quanto contenuto in una causa civile intentata contro ...