Guida agli eventi del weekend (21-23 aprile)

(Di venerdì 21 aprile 2023) La lettura torna al Centro (letteralmente!) con la nuova edizione della «Fiera dei Librai». Più di cinquanta incontri con gli autori, laboratori e un grande spazio espositivo. Sabato sera, L’Eco café vi aspetta al «Festival del porcel» di Torre Boldone, in Val Seriana c’è il «Rally delle Prealpi Orobiche», mentre domenica a Casazza va in scena «Giovinette», storia delle calciatrici che sfidarono il Duce. Ecco i nostri consigli

Tra questi nomi dovrà uscire il prossimo capo alladi Lvmh e dei suoi marchi Louis Vuitton, ... Arnault ha detto a un suo amico durante un pranzo vicinoChamps - Elysees: 'Beh, ne ho cinque',......risultato funzionale alla NATO eStati Uniti solo perché considerate da Erdoan funzionale... il leader del Partito popolare repubblicano (CHP) e alladi una coalizione di sei partiti ...Così facendo, la donna non seguirà mai alcun arco evolutivo, se non grazieuomini e le donne ... laturistica che diventerà il suo interesse amoroso; un ex superficiale). Con sorrisi ampi, ...

Il Consorzio RICREA partner della Guida agli extravergini di Slow ... Eco dalle Città

Denaro ricevuto "sistematicamente" e poi gioielli, orologi, viaggi e un abbonamento in tribuna d’onore allo stadio Olimpico per le partite della Roma: sono le "utilità" che il gip di Latina Giorgia Ca ...Per la gioia dei lettori bergamaschi e non solo, la « Fiera dei librai » torna sul Sentierone e lo fa con un ricco ventaglio di appuntamenti, tra incontri con gli autori, laboratori per bambini e anch ...