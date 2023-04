Guardiola | Sono rimasto impressionato

(Di venerdì 21 aprile 2023) Su "La Gazzetta dello Sport", Pep, Manager del Manchester City: "Ho visto il match di martedì sera di Napoli e gli azzurri mi hanno. Quelle contro il Milan,state partite sempre molto combattute, quest’anno. Si vince o si perde per margini talmente ristretti, che poi però fanno la differenza. Adesso si deve dire che il Napoli è una brutta squadra perché è fuori dalla Champions League? No, perché io li ho visti eper come hanno giocato. Il Napoli vincerà lo scudetto. E vedremo l’anno prossimo che cosa farà di nuovo in Champions League ». Il Calcio va raccontato da uomini di campo. Possibilmente onesti nella comunicazione. Sembra che Misterabbia sempre rimarcato i meriti sportivi. Anche degli ...

Tre contro uno. All'inseguimento della Champions ciuno spagnolo, Pep, e ben tre allenatori italiani. Anzi, tre allenatori nati e cresciuti in Emilia: Carlo Ancelotti da Reggiolo, Simone Inzaghi da Piacenza, Stefano Pioli da Parma. Non ...Pepnon è per nulla meravigliato del cammino delle squadre italiane in Champions quest'anno e di una semifinale che vede di fronte i due club di Milano. "No, nessuna sorpresa, il calcio italiano ...L'anno prossimo il Napoli sarà di nuovo in Champions esicuro che ci riproverà'. Analisi ... che aveva intravisto una'trappola nei complimenti - sinceri - di. Non potranno bere un caffé ...

Guardiola è il primo allenatore di sempre ad aver raggiunto dieci volte la semifinale di Champions Undici

Carlo è di Reggiolo, Stefano di Parma e Simone di Piacenza: tre tecnici semifinalisti vengono dalla stessa terra. E non è un ...Il tecnico del City spiega: "Il Napoli mi ha impressionato , ma i rossoneri sono speciali, hanno la storia alle spalle: Sacchi, Capello, Baresi, Maldini... Se vuoi vincere la Champions devi battere il ...