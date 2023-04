Pepnon è per nulla meravigliato del cammino delle squadre italiane in Champions quest'anno e di una semifinale che vede di fronte i due club di Milano. "No, nessuna sorpresa, il calcio italiano ...... non era mai accaduto nella storia delle tre competizioni europee che l'portasse cinque ..., profeta spagnolo approdato in terra albionica, di prodotti locali ne ha schierati due (Stones ...Il messaggio più bello è arrivato da uno dei guru del calcio, Pep. Il tecnico catalano, che quest'anno spera possa essere l'anno buono per il suo Manchester ...una squadra che inha ...

Guardiola: "Italia, sei in salute, non sono sorpreso. In Europa il Milan cambia il chip" La Gazzetta dello Sport

L'Italia si è presa la scena, migliorando il dato da record di 24 anni fa: il confronto con le semifinali di Champions, Europa e Conference League di oggi ...Il tecnico del City spiega: "Il Napoli mi ha impressionato , ma i rossoneri sono speciali, hanno la storia alle spalle: Sacchi, Capello, Baresi, Maldini... Se vuoi vincere la Champions devi battere il ...