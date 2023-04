Guardiola | «Il Napoli mi ha impressionato | contro il Milan c’era un rigore che poteva essere dato»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 aprile 2023) Pepintervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla anche del. «Ho visto il match di martedì sera die gli azzurri mi hanno. Quelleilsono state partite sempre molto combattute quest’anno. Si vince o si perde per margini talmente ristretti che poi però fanno la differenza. Adesso si deve dire che ilè una brutta squadra perché è fuori dalla Champions League? No, perché io li ho visti e sono rimastoper come hanno giocato. Ilvincerà lo scudetto. E vedremo l’anno prossimo che cosa farà di nuovo in Champions League». «Ilè tanto avanti in campionato rispetto al, e la gente crede che in Champions League sia la ...