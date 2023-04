Gualtieri licenzia i 5 dirigenti assunti dalla Raggi | il giudice reintegra il generale Falco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Laaveva arruolato 5 militari a ricoprire ruoli dirigenziali nel Palazzo Senatorio, ma l’incarico è durato molto meno del previsto visto che con l’arrivo del sindaco Robertosono stati congedati. Per niente contenti dell’accaduto i militari si sono rivolti aldel Lavoro che ha iniziato con ilre ilFernando. Ildoveva combattere il sovrappopolamento dei cinghiali Assunto dal governo penstastellato, come ricorda La Repubblica, per contrastare il sovrappopolamento di cinghiali,, è tornato a prendere la sua posizione di dirigente comunale e forse riprendere da dove aveva lasciato, almeno fino alla scadenza del contratto previsto tra un anno. Come se non bastasse il ...