Gruppo Volkswagen - In Canada la super gigafactory da 90 GWh all' anno

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ilha definito i cardini principali del progetto per la realizzazione della sua prima fabbrica di batterie in Nord America. La controllata PowerCo intende costruire a St.Thomas, nella provincia canadese dell'Ontario, un impianto con una capacità poduttiva annua fino a 90 GWh. L'investimento, quantificato in 7 miliardi di dollari canadesi (4,8 miliardi di euro al cambio attuale) fino al 2030, è destinato a creare 3 mila posti di lavoro diretti e altre "decine di migliaia" nell'indotto. Grandi numeri. La fabbrica sarà realizzata anche grazie al forte sostegno delle autorità locali. Il governo canadese, infatti, ha deciso di garantire un quantitativo di risorse analogo a quello che laavrebbe ricevuto nel caso avesse scelto gli Stati Uniti per realizzare la sua primaal di fuori ...