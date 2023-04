Gratta e Vinci da 3 euro | questi sono i più vincenti La lista

Mattinata davvero fortunata, quella di mercoledì scorso, per una cliente abituale della storica tabaccheria Tamagnone di corso Susa. Spendendo tre euro per l'acquisto di un '' se ne è aggiudicati ben 200mila, ovvero la vincita massima prevista da 'Anni '70' uno degli ultimi arrivati nel composito universo delle lotterie istantanee. 'È stata la mia commessa a ...Un '' in cambio di una dose di cocaina: questo il 'baratto' cui hanno assistito alcuni agenti di polizia in borghese, che sono subito intervenuti e hanno arrestato una donna. Lo scambio è ...Ha scambiato una dose di cocaina con un '' vincente per la somma di 20 euro. Non si era però accorta di essere stata seguita dagli agenti in borghese del commissariato Esposizione che, ...

La pusher che si fa pagare le dosi con i Gratta e Vinci RomaToday

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Questa volta la dea bendata ha deciso di fermarsi a Desenzano del Garda. Questa vincita consiste in 300.000 euro che vengono pagati subito, più 6.000 euro al mese per 20 anni ed un bonus finale di 100 ...