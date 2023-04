Google Pixel 7a potrebbe vantare Face Unlock

...anche la funzione Browser Stream che consente di navigare tra le gli album fotografici dio ... invece, ritroviamo il tradizionale display da 1,54" con risoluzione di 24 x 240. In questo ...... quello che passerà alla storia come il primo tablet nella storia dei. Il dispositivo rappresenta una nuova avventura persul mercato, proprio come è avvenuto lo scorso anno negli ...La funzione 'Now Playing' molto pratica degli smartphonesubirà una riprogettazione che la renderà indispensabile nella vita quotidiana. Con ogni iterazione del suo sistema operativo per smartphone,cerca di introdurre funzioni più o ...

Quest'anno il Google I/O promette un evento ricco di novità legate all'hardware, con l'atteso lancio del Pixel 7a, del Pixel Fold e del Pixel Tablet ...Manca davvero poco all'arrivo del primo smartphone pieghevole prodotto da Google ma ha già fatto discutere quello che sarà il costo di lancio. Secondo una fon ...