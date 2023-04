Goodwood - Il Revival 2023 ospiterà una gara di Porsche alimentate a e-fuel

(Di venerdì 21 aprile 2023) Quando il tempismo è tutto. Iluna competizione tra autocon gli e-, in programma nel weekend dall'8 al 10 settembre: un evento che potrebbe attirare attenzioni degli appassionati dopo la deroga concessa dall'Unione europea ai carburanti sintetici in vista dello stop all'immatricolazione di nuove auto endotermiche a partire dal 2035.in prima linea. Dal momento che, da quella data in poi, non sarà più possibile vendere in Europa nuove auto a benzina e a gasolio ad eccezione, appunto, di quellea e-(qui spieghiamo cosa sono e perché sono considerati green), i carburanti sintetici rappresentano una specie di ancora di salvezza per i petrolhead e gli amanti delle auto ...

Tra il 1948 e il 1966 - gli anni celebrati dal- il Circuito ha ospitato i Campioni del Mondo Jack Brabham, Jim Clark, Juan Manuel Fangio, Giuseppe Farina, Mike Hawthorn, Graham Hill,...Nel 2023 cadono anche i 25 anni dal primonel 1998 e i 25 anni dalla data fondazione delRoad Racing Club, avvenuta appunto nel 1998. Ispirato al primo Festival of Speed ...Sono innamorato di ognuna delle auto in questo articolo, fotografate all'ultima edizione di, ma se fossi costretto a scegliere partirei dalla Bmw 3.0 CS ...

Goodwood 75, al via un anno di feste per il motorsport inglese FormulaPassion.it

La kermesse inglese ospiterà per la prima volta una competizione tra auto con carburanti sintetici. In pista trenta 991 d'epoca ...This year’s Goodwood Revival event will play host to the first-ever motorsport race where all vehicles are powered by synthetic fuels. Taking place from Friday, September 8 to Sunday 10, the Goodwood ...