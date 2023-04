Golf | PGA Tour 2023 | Clark-Hossler ed O’Hair-Matthews al comando dello Zurich Classic of New Orleans dopo il 1° round

Tiger Woods ha subito un intervento chirurgico alla caviglia destra, mettendo in dubbio la sua partecipazione agli altri tre Major di quest'anno. Sicuro già l'addio alChampionship del 18 - 21 maggio, e allo Us Open del 15 - 18 giugno. Remota la posibilità di un recupero in tempo per l'Open Championship (20 - 23 luglio). Woods è stato costretto a ritirarsi dal ...Non ha più pace la leggenda delTiger Woods. Il campione americano, qualche giorno fa, si è ritirato dal Masters dopo aver ...vincitore di un Major è ovviamente in forte dubbio per il prossimo...Il 15 volte vincitore di un Major è ovviamente in forte dubbio per il prossimoChampionship in programma dal 18 al 21 maggio all'Oak Hill Country Club di Rochester. Non visualizzi questo ...

Golf, PGA Tour 2023: Clark-Hossler ed O'Hair-Matthews al comando dello Zurich Classic of New Orleans dopo il primo round OA Sport

I golfisti del PGA Tour si sono immersi in uno dei rari eventi a coppie del calendario. E' il momento infatti dello Zurich Classic of New Orleans (montepremi 8,3 milioni di dollari), torneo nato nel l ...